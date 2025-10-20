Португальцы расстроились: жители Латвии обогнали их по уровню доходов
фото: Shutterstock
Жители Португалии в шоке от полученных новостей.
В мире

Португальцы расстроились: жители Латвии обогнали их по уровню доходов

Отдел новостей

Otkrito.lv

Португалия заняла 19-е место среди 27 стран Европейского союза по медианному ежемесячному доходу домохозяйств, согласно данным за 2023 год, что означает падение на одну позицию по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает The Portugal News, Португалию обогнала Латвия. Лидерами по доходам остаются Люксембург и Дания, говорится в анализе статистической базы данных Фонда Франсиску Мануэла душ Сантуша.

«В 2023 году каждый налогоплательщик в Португалии в среднем задекларировал валовой ежемесячный доход в размере 1155 евро после уплаты подоходного налога», уточняет Pordata.

Согласно данным налоговых деклараций за 2023 год, наивысший средний доход зафиксирован в столичном регионе Лиссабона — 1375 евро в месяц, а самый низкий — в регионе Тамега-и-Соза — 883 евро. Муниципалитет с самым высоким средним доходом — Оэйраш (1637 евро).

Уровень риска бедности в Португалии снизился с 17% до 16,6% между 2022 и 2023 годами, что соответствует примерно 1,8 миллиона человек, живущих в семьях с ежемесячным доходом менее 632 евро на взрослого.

По данным опроса Национального института статистики (INE) о доходах и условиях жизни, Pordata отмечает, что пожилые люди остаются возрастной группой с самым высоким риском бедности: показатель вырос с 17,1% в 2022 году до 21,1% в 2023 году. Каждый пятый пожилой человек живет один с доходом менее 632 евро или в малоимущем домохозяйстве.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что согласно исследованию, все меньше жителей Латвии ждут роста своих доходов.

Темы

ЛатвияПортугалияДанияЛюксембург2023 годOtkrito.lv

Другие сейчас читают