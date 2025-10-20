Португальцы расстроились: жители Латвии обогнали их по уровню доходов
Португалия заняла 19-е место среди 27 стран Европейского союза по медианному ежемесячному доходу домохозяйств, согласно данным за 2023 год, что означает падение на одну позицию по сравнению с предыдущим годом.
Как сообщает The Portugal News, Португалию обогнала Латвия. Лидерами по доходам остаются Люксембург и Дания, говорится в анализе статистической базы данных Фонда Франсиску Мануэла душ Сантуша.
«В 2023 году каждый налогоплательщик в Португалии в среднем задекларировал валовой ежемесячный доход в размере 1155 евро после уплаты подоходного налога», уточняет Pordata.
Согласно данным налоговых деклараций за 2023 год, наивысший средний доход зафиксирован в столичном регионе Лиссабона — 1375 евро в месяц, а самый низкий — в регионе Тамега-и-Соза — 883 евро. Муниципалитет с самым высоким средним доходом — Оэйраш (1637 евро).
Уровень риска бедности в Португалии снизился с 17% до 16,6% между 2022 и 2023 годами, что соответствует примерно 1,8 миллиона человек, живущих в семьях с ежемесячным доходом менее 632 евро на взрослого.
По данным опроса Национального института статистики (INE) о доходах и условиях жизни, Pordata отмечает, что пожилые люди остаются возрастной группой с самым высоким риском бедности: показатель вырос с 17,1% в 2022 году до 21,1% в 2023 году. Каждый пятый пожилой человек живет один с доходом менее 632 евро или в малоимущем домохозяйстве.
