Португальцы расстроились: жители Латвии обогнали их по уровню доходов

По данным опроса Национального института статистики (INE) о доходах и условиях жизни, Pordata отмечает, что пожилые люди остаются возрастной группой с самым высоким риском бедности: показатель вырос с 17,1% в 2022 году до 21,1% в 2023 году. Каждый пятый пожилой человек живет один с доходом менее 632 евро или в малоимущем домохозяйстве.