Медики дежурят в машинах: пилотный проект в Даугавпилсе показывает отличные результаты

Когда одна бригада выезжает на вызов, в пункт ожидания прибывает другая. Результаты после трех месяцев тестирования очень хорошие, отметила руководитель центра поддержки бригад NMPD в Даугавпилсе Иева Звирбуле: «Раньше все бригады, получив вызов непосредственно в центре поддержки бригад, шли к машине, бежали со 2-го или 3-го этажа, что действительно увеличивало время выезда. Теперь наше время реагирования значительно улучшилось — бригады принимают вызов и выезжают в среднем за 20–30 секунд».