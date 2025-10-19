"Латвия фактически закрыла границу": жители Беларуси не могут попасть в ЛР из-за новой системы
С 15 октября Латвия поменяла правила пересечения границы с Беларусью и Россией. Теперь для проезда нужно регистрироваться в электронной очереди на специальном сайте. Жители Беларуси жалуются на новую систему.
Как рассказал белорусским СМИ один из путешествеников, фактически на единственном открытом погранпереходе с Латвией (Григоровщина — Патерниеки) пропускают по живой очереди, но только с регистрацией в системе бронирования.
«Получается, что на границе нет ни одной машины, но кто приехал без брони — их не пропускают пограничники и отправляют в электронную очередь, согласно которой ближайшая доступная дата — только через неделю. Мое мнение: латвийская сторона фактически закрыла границу», — заявил белорус.
По его словам, ближайшее доступное окно для бронирования — 3-4 часа утра 22 октября. Система говорит, что все остальные слоты разобраны. В чатах люди тоже жалуются на отсутствие слотов в латвийской системе. Им советуют ехать через Литву.
На данный момент пересечь латвийскую границу система предлагает не ранее, чем 29 октября.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей с 15 октября пересечение латвийско-российской и латвийско-белорусской границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки возможно только по предварительной регистрации в системе бронирования электронной очереди. С введением новой системы бронирования очереди в Латвии такой порядок пересечения восточной границы будет действовать во всех трех странах Балтии.