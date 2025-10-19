"Латвия фактически закрыла границу": жители Беларуси не могут попасть в ЛР из-за новой системы

Как ранее сообщал Otkrito.lv, в целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей с 15 октября пересечение латвийско-российской и латвийско-белорусской границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки возможно только по предварительной регистрации в системе бронирования электронной очереди. С введением новой системы бронирования очереди в Латвии такой порядок пересечения восточной границы будет действовать во всех трех странах Балтии.