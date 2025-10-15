Живая очередь отменена: пересечение границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки - только по регистрации

Предварительная регистрация будет включать в себя регистрацию в очередь, присоединение к ней и упрощенный расчет, основанный на среднем времени обслуживания одного автомобиля в пункте пропуска. Номер очереди для пересечения границы в выбранном временном интервале будет присвоен водителю после получения подтверждения оплаты в системе. Регистрация возможна и незадолго до прибытия на пограничный пункт, однако ранняя регистрация дает преимущества.