Государство продало дом, который знает каждый рижанин
На аукционе за 2,72 миллиона евро продано здание на улице Театра, 9, в Риге, башню которого украшает скульптурная группа из трёх атлантов с земным шаром.
Начальная цена аукциона составляла 2,71 миллиона евро. Согласно опубликованной информации, за объект было сделано одно повышение ставки на 10 000 евро.
Недвижимость включает земельный участок площадью 435 квадратных метров и пятиэтажное здание с мансардой общей площадью 1891,4 квадратного метра.
Госкомпания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) указывает, что дом по адресу Театра, 9, — это эклектично-декоративное здание в стиле югенд, первоначально принадлежавшее торговцу книгами и антиквариатом Карлису Якобу Зихманису. Фасад украшен характерными для эклектики элементами — орнаментами в виде раковин и растительных гирлянд, несколькими фигурами атлантов, поддерживающих выступающий балкон, и мозаикой. Башню здания венчает созданная скульптором Августом Фольцем композиция из трёх атлантов, держащих на плечах освещаемый ночью земной шар.
Реставрация здания проводилась в 1989 году, его основная часть находится в хорошем или удовлетворительном техническом состоянии. С 1992 года в здании размещается посольство Италии.
В соответствии со стратегией компании VNĪ в долгосрочной перспективе сохраняет только те объекты, которые необходимы государственному управлению. Недвижимость, не нужная госучреждениям и создающая убытки для государства, реализуется через публичные аукционы или передаётся другим управляющим.
