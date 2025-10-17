Государство продало дом, который знает каждый рижанин

Госкомпания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) указывает, что дом по адресу Театра, 9, — это эклектично-декоративное здание в стиле югенд, первоначально принадлежавшее торговцу книгами и антиквариатом Карлису Якобу Зихманису. Фасад украшен характерными для эклектики элементами — орнаментами в виде раковин и растительных гирлянд, несколькими фигурами атлантов, поддерживающих выступающий балкон, и мозаикой. Башню здания венчает созданная скульптором Августом Фольцем композиция из трёх атлантов, держащих на плечах освещаемый ночью земной шар.