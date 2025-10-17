Дети не попадут в школу, взрослые - к врачу: жители Латвии просят пересмотреть реформу общественного транспорта
Ассоциация «Латвийский сельский форум» (Latvijas Lauku forums - LLF) направила в Министерство сообщения и Автотранспортную дирекцию письмо, выражая обеспокоенность по поводу планируемого сокращения сети регионального общественного транспорта на 16%, которое предусмотрено с 2026 года.
LLF объединяет более 80 сельских сообществ и организаций по всей Латвии и подчёркивает, что такие изменения серьёзно повлияют на мобильность жителей села, особенно в тех местах, где общественный транспорт является единственным способом передвижения.
Организация отмечает, что решение было принято без достаточного анализа данных и без обсуждения с регионами и жителями. LLF призывает, чтобы любые изменения вводились только после оценки пассажиропотока, перевозок школьников, демографической ситуации и доступности услуг, а также после достижения соглашения с регионами планирования и самоуправлениями.
Если же сокращение сети всё-таки будет реализовано, необходимо одновременно обеспечить альтернативные решения — например, транспорт по запросу или системы совместных поездок, — чтобы люди не остались без возможности добираться до нужных мест.
Примеры из сельских общин показывают, что последствия таких изменений могут быть очень ощутимыми. Так, ученики и учителя средней школы в Дундаге рискуют потерять возможность добираться до школы, а в волости Пилскалне (Айзкраукльский край) отмена единственного рейса приведёт к тому, что жители не смогут попасть к врачу или в аптеку.
Жители села призывают Министерство сообщения отложить сокращение маршрутов до тех пор, пока решения не будут основаны на данных и согласовании с регионами, а также до разработки долгосрочной стратегии общественного транспорта.
