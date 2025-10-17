Дети не попадут в школу, взрослые - к врачу: жители Латвии просят пересмотреть реформу общественного транспорта

Примеры из сельских общин показывают, что последствия таких изменений могут быть очень ощутимыми. Так, ученики и учителя средней школы в Дундаге рискуют потерять возможность добираться до школы, а в волости Пилскалне (Айзкраукльский край) отмена единственного рейса приведёт к тому, что жители не смогут попасть к врачу или в аптеку.