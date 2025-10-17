Плановый прием ждать вплоть до четырех лет: родители в Латвии не могут записать детей к государственному стоматологу

В 2024 году на стоматологическое обслуживание детей и подростков из государственного бюджета было дополнительно выделено почти 10 млн евро и общая сумма средств, выделенных на эту цель, составила 34 075 275 евро. В 2025 году сумма осталась без изменений. Однако, учитывая, что во многих регионах государственные квоты уже исчерпаны, можно сделать вывод, что финансирование недостаточно. Несмотря на небольшое увеличение тарифов на детскую стоматологию, по словам стоматологов, ситуация с доступностью услуг в течение многих лет остается практически неизменной. Основная проблема, как рассказали руководители нескольких клиник и сами стоматологи, заключается не столько в финансировании, сколько в нехватке детских стоматологов. Латвийское общество врачей сообщает, что в настоящее время по всей стране работает всего 22 сертифицированных детских стоматолога.