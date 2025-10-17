ВИДЕО: латвиец опубликовал тревожные кадры происшествия на шоссе

«Друзья, на дорогах будьте ещё внимательнее, даже в самое светлое время дня!» — предупреждает Микелис. «Вот так это со мной и случилось, когда я ехал по шоссе на Кулдигу, в нескольких километрах за Сабиле», — рассказал он. В результате столкновения животное, к сожалению, погибло, машина восстановлению не подлежит, однако сам Микелис, к счастью, остался цел и невредим.