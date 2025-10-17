ВИДЕО: латвиец опубликовал тревожные кадры происшествия на шоссе
Микелис Аболтиньш поделился на Facebook шокирующим видео — его автомобиль 10 октября недалеко от Сабиле столкнулся с оленем, который внезапно выскочил на дорогу.
«Друзья, на дорогах будьте ещё внимательнее, даже в самое светлое время дня!» — предупреждает Микелис. «Вот так это со мной и случилось, когда я ехал по шоссе на Кулдигу, в нескольких километрах за Сабиле», — рассказал он. В результате столкновения животное, к сожалению, погибло, машина восстановлению не подлежит, однако сам Микелис, к счастью, остался цел и невредим.
«Ужас, не дай бог, больше всего боюсь именно этого, ведь часто приходится ездить за городом», — прокомментировала увиденное Элина. Даце выразила радость, что «с мужчиной всё в порядке». А Сергей отметил, что избежать столкновения было невозможно: «Расстояние между машиной и оленем было около 30 метров, скорость — примерно 90 км/ч. Увернуться от удара мог бы только гонщик Формулы-1», — заключил он.
Ранее сообщалось, что в начале октября восторг в соцсетях вызвало наблюдение Гунтры — она заметила на дороге под Алуксне чемпиона по прыжкам в длину. К счастью, животное не столкнулось с машиной, и всё обошлось благополучно.
Также сообщалось, что в Латвии почти вдвое выросло количество диких животных, сбитых на автодорогах. Согласно данным Государственной лесной службы о зарегистрированных наездах на диких животных, чаще всего страдают косули — их популяция в стране самая многочисленная. На втором месте — лоси, на третьем — барсуки.