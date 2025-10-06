ВИДЕО: опасно, но красиво! Прыжок оленя-чемпиона перед машиной под Алуксне покорил соцсети

Большой восторг в соцсетях вызвало наблюдение Гунтры — она заметила на шоссе под Алуксне чемпиона по прыжкам в длину. «Чемпион по прыжкам в длину замечен в окрестностях Алуксне», — написала Гунтра, опубликовав впечатляющее видео с благородным оленем. Эдгар иронично заметил, что, возможно, олень подумал, будто «прыгает через реку», Нормунд предположил, что «копыта стираются, когда бежишь по асфальту, поэтому олень решил показать свои навыки таким образом», а Янис добавил, что пару лет назад видел такого же «спортсмена» в районе Смилтене: «Я даже моргнуть не успел. Но тогда он был немного ближе к машине», — рассказал мужчина.