Без без поллитра не разберешься: налоговая система в Латвии - одна из самых запутанных в ЕС
Лишь 3,8% жителей считают ее понятной, а почти четверть — слабо ориентируются в ее принципах.
Налоговая система в Латвии - одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского союза (ЕС). Об этом свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, проведенного в августе 2025 года по заказу Европейской комиссии, чтобы выяснить, как граждане стран ЕС относятся к налоговым системам своих стран.
Согласно данным опроса, лишь 3,8% жителей Латвии считают налоговую систему хорошо понятной. В среднем по ЕС этот показатель составляет 7,9%. Eurobarometer отмечает, что Латвия входит в пятерку стран, где большинство (52%) жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны - Венгрия (55%), Литва (54%), Словакия (53%) и Чехия (52%).
Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. В августе этого года лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии (23,3%), которая оказалась на последнем месте. На третьем месте с конца - Румыния (25,1%), далее следуют Словакия (26,4%), Венгрия (27,7%), Италия (29,4%), Литва (30,4%) и Словения (31,2%). Эстония (31,7%) заняла десятое место в ЕС.
В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имели 34,8% жителей, сообщает Diena.
Ранее сообщалось, что латвийские налоги названы самыми несправедливыми в Евросоюзе. Исследование Eurobarometer 2025 года, в котором приняли участие более 25 000 человек, задало жителям ЕС вопрос: «Платят ли люди в вашей стране налоги пропорционально своему доходу и богатству?» Большинство людей в Латвии так не считают.