Без без поллитра не разберешься: налоговая система в Латвии - одна из самых запутанных в ЕС

Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. В августе этого года лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии (23,3%), которая оказалась на последнем месте. На третьем месте с конца - Румыния (25,1%), далее следуют Словакия (26,4%), Венгрия (27,7%), Италия (29,4%), Литва (30,4%) и Словения (31,2%). Эстония (31,7%) заняла десятое место в ЕС.