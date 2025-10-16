Выяснилось, что все больше жителей Латвии оплачивают медицинские услуги в рассрочку

Как сообщает компания Inbank, за последние три года объём финансирования медицинских услуг вырос в Литве на 88%, в Эстонии на 216%, а в Латвии — на 330%. Рост в Литве относительно меньше, потому что там медицинские услуги в рассрочку уже достигли значительных масштабов, тогда как в Латвии и Эстонии потенциал для роста остаётся большим.