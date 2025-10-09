Латвийские врачи объявили, что доступность и качество медицинской помощи в следующем году ухудшатся

Однако, указывает профсоюз, к сожалению в проекте бюджета не предусмотрено существенного дополнительного финансирования здравоохранения, поэтому его доля в ВВП не увеличится, а наоборот — сократится. Тем самым нарушаются «Основные направления общественного здравоохранения на 2021–2027 годы». Согласно расчётам Министерства здравоохранения, разница между предусмотренным в этих основах и фактически выделенным правительством финансированием составляет около 650 миллионов евро. В результате доступность и качество медицинской помощи в следующем году не улучшатся, а ухудшатся.