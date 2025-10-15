В Вентспилсском порту неожиданно вырос грузооборот. Что придумали стивидоры?
За девять месяцев 2025 года терминалы, работающие в Вентспилсском свободном порту, обработали в общей сложности 6,5 миллиона тонн грузов, что почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Как рассказали в порту, летом он был приспособлен для транспортировки крупногабаритных грузов, что сделало Вентспилс уникальным логистическим коридором в регионе, пригодным даже для автопоездов длиной до 100 метров. Stena Line Ports Ventspils в настоящее время обрабатывает крупнейшие грузы такого типа в Европе.
Почти половина всех грузов (2,9 миллиона тонн), а также наибольший рост по сравнению с прошлым годом пришлись на наливные грузы — объем перевалки нефтепродуктов увеличился на 39%. На втором месте по объему находятся Ro-Ro грузы — 1,2 миллиона тонн за девять месяцев, что на 22% больше, чем годом ранее. В этом году также активизировалась перевалка казахстанского угля — 1,1 миллиона тонн, что на 60,5% больше, чем в прошлом году.
Терминалы Вентспилсского порта также переваливали различные древесные (пеллеты, щепу, лесоматериалы) и сельскохозяйственные (биодизель, пальмовое и подсолнечное масло, зерно, солод, гранулы из рапса и отрубей, горох и др.) продукты, жидкие химикаты, торф и другие грузы. По сравнению с прошлым годом снизилась перевалка древесных и сельскохозяйственных продуктов, а из-за введенных санкций полностью прекратилась перевалка марганцевой руды.
Вентспилс является вторым по величине портом Латвии по объему перевалки грузов.
Как раньше писал Otkrito.lv, Ассоциация латвийских стивидорных компаний заявила о том, что в ближайшие годы грузооборот в латвийских портах, скорее всего, не вернется к прежнему уровню.