В Вентспилсском порту неожиданно вырос грузооборот. Что придумали стивидоры?

Почти половина всех грузов (2,9 миллиона тонн), а также наибольший рост по сравнению с прошлым годом пришлись на наливные грузы — объем перевалки нефтепродуктов увеличился на 39%. На втором месте по объему находятся Ro-Ro грузы — 1,2 миллиона тонн за девять месяцев, что на 22% больше, чем годом ранее. В этом году также активизировалась перевалка казахстанского угля — 1,1 миллиона тонн, что на 60,5% больше, чем в прошлом году.