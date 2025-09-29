Латвийские порты ищут новую работу: стивидоры признали, что грузы уже не вернутся
В ближайшие годы грузооборот в латвийских портах, скорее всего, не вернется к прежнему уровню. Об этом заявила член правления Ассоциации латвийских стивидорных компаний (LSA) Элина Штродаха.
Она подчеркнула, что портам необходимо искать новые бизнес-модели, в том числе развивать производство, проекты возобновляемой энергетики и технологии. «Администрации портов и предприятия уже определили ряд проектов развития, и будущее рост будет зависеть от того, насколько успешно их удастся реализовать», – добавила она.
Штродаха пояснила, что основой внешних вызовов для латвийских портов является геополитическая ситуация и санкции, из-за которых за десять лет транзитный грузооборот сократился примерно на 50%. Это существенно снизило доходы портов и осложняет содержание инфраструктуры, необходимой также для экспорта, импорта и обороны.
По ее словам, внутренние вызовы связаны с отсутствием стратегии развития портов, политической раздробленностью в продвижении некоторых вопросов, например реформы портов, а также с недостаточным межотраслевым сотрудничеством, что породило несогласованную и неблагоприятную для портов налоговую политику.
Тем не менее, роль портов остается критически важной, поскольку через них вывозится 88% экспортных товаров Латвии и ввозится 40% импортных, а в портах работают более 10 000 человек. «Порты являются и элементом безопасности – в мире более 90% военной техники перевозится морем, и это означает, что функционирующие порты и железная дорога нужны не только для обороны Латвии, но и для выполнения требований НАТО», – добавила член правления LSA.
По ее словам, с 2024 года состоялось три заседания Латвийского совета по вопросам портов, транзита и логистики (LOTLP), тогда как в течение пяти лет такие заседания вообще не проводились. Согласно закону о портах, заседания LOTLP должны проходить ежеквартально.
Кроме того, в Сейм в этом году внесены поправки к закону о портах, которые предусматривают завершение начатой шесть лет назад реформы портов. LSA поддерживает продвижение законопроекта, но возражает против его редакции и продолжит объяснять свою позицию в Сейме. «Отмечается также большая определенность в сотрудничестве с Центральной Азией, которая является важным партнером для Латвии и Европейского союза. В свою очередь, Министерство экономики совместно с отраслью разработало Дорожную карту развития крупных портов на 2025–2027 годы, которая служит планом действий для реализации проектов развития портов», – сказала Штродаха.