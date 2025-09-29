Латвийские порты ищут новую работу: стивидоры признали, что грузы уже не вернутся

Кроме того, в Сейм в этом году внесены поправки к закону о портах, которые предусматривают завершение начатой шесть лет назад реформы портов. LSA поддерживает продвижение законопроекта, но возражает против его редакции и продолжит объяснять свою позицию в Сейме. «Отмечается также большая определенность в сотрудничестве с Центральной Азией, которая является важным партнером для Латвии и Европейского союза. В свою очередь, Министерство экономики совместно с отраслью разработало Дорожную карту развития крупных портов на 2025–2027 годы, которая служит планом действий для реализации проектов развития портов», – сказала Штродаха.

