Составлен топ стран ЕС по потреблению марихуаны среди молодежи. На каком же месте Латвия?
Согласно последнему отчету Европейского агентства по наркотикам, около 15,4 % молодых европейцев в возрасте от 15 до 34 лет употребляли каннабис в прошлом году.
Италия возглавляет рейтинг ЕС по потреблению марихуаны среди молодежи: более 21,5% молодых употребляли его в течение последнего года. За ней следуют Хорватия с 20,3 % употреблявший и Испания (19,4 %), отмечают авторы Европейского отчета по наркотика от профильного Агентства ЕС.
Наименьшая доля молодых людей, употребляющих этот наркотик, отмечена в Португалии - 4,9 %, Греции - 4,5 % и Венгрии - 3,4 %.
В Латвии травкой балуются 8,2% молодежи, что следует признать скромным показателем. Латвия - на седьмом месте с конца в ЕС. Марихуану больше употребляют в Литве (8,8%) и в Эстонии (13,5%).
Каннабис остается самым распространенным запрещенным наркотиком в Европе. Объем рынка оценивается в 12,1 миллиарда евро. Эксперты выяснили, что 8,4% взрослых европейцев употребляли каннабис в течение последнего года, причем около 1,5 % - ежедневно или почти ежедневно.
Авторы доклада напоминают, что учащиеся школ ЕС в возрасте 15-16 лет считают каннабис самым легким запрещенным веществом, которое можно купить: 30% респондентов заявили, что его нетрудно достать. Одновременно эксперты отмечают тенденцию к снижению в употреблении каннабиса среди студентов в период с 2003 по 2024 год.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, среди латвийской молодежи набирают популярность синтетические наркотики. Такая тенденция наблюдается и в других странах Европы..