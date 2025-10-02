Одна десятая грамма - и реанимация: синтетические наркотики губят молодежь Латвии

Полиция объясняет, что в стране наиболее распространены марихуана, за ней следуют психотропные препараты, метамфетамин, амфетамин и кокаин. Однако в Европе наблюдается рост употребления синтетических наркотиков. Молодые люди заказывают их через Telegram, Signal и Snapchat. При этом для эффекта достаточно одной десятой грамма. За последние две недели примерно десять детей после употребления наркотиков попали в Детскую клиническую университетскую больницу. Однако это меньше, чем летом прошлого года, когда в больницу ежедневно привозили в среднем по одному ребенку.