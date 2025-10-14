Работать, чтобы выжить: десятки тысяч жителей Латвии совмещают по две и больше работ

По мнению ряда опрошенных, трудоустройство на нескольких рабочих местах во многих ситуациях - вынужденное, так как на одном рабочем месте невозможна полная нагрузка, другие требования нормативных актов лишают возможности в одном месте работать больше и поэтому логичным является второе место работы. Очень специфична работа одновременно на трех рабочих местах. Таковыми чаще всего бывают будни в сельской местности, где учитель одного предмета, чтобы заработать себе достойную зарплату, вынужден работать в нескольких школах. Кроме того, в эту и следующую за ней категорию входят и те люди, которые одновременно состоят и в правлениях, и в советах нескольких предприятий, пишет Diena.