Исследование показало, что многих жителей Латвии на работе охватывает тревога, депрессия и подавленность
Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) ежегодно отмечается 10 октября. Компания Kantar провела опрос, чтобы выяснить, сталкивались ли работники в Латвии за последний год с какими-либо эмоциональными или психологическими проблемами (например, тревогой, депрессивными состояниями, подавленностью) и произошли ли какие-либо изменения показателей за год.
Результаты исследования показали, что почти два из трёх (64%) работников в Латвии за последний год сталкивались с какой-либо эмоциональной или психологической проблемой. При этом половина (49%) переживали их время от времени, а примерно 1/6 (16%) — даже часто. Эмоциональных или психологических проблем за последний год не испытывали 31% работников.
Сравнение с результатами исследования, проведённого годом ранее, не показывает существенных изменений: тогда 67%, а сейчас 64% работников признали, что сталкивались с тревогой, депрессивными состояниями или подавленностью.
При более детальном рассмотрении данных по социально-демографическим группам наблюдаются несколько интересных закономерностей: такие параметры, как пол, уровень доходов, рабочая нагрузка и общее эмоциональное благополучие на работе, напрямую коррелируют с наличием эмоциональных или психологических проблем.
Данные показывают, что эмоциональные или психологические проблемы за последний год чаще испытывали женщины, работники с умеренно низким уровнем личных доходов (601–1000 евро в месяц), сотрудники с небольшим стажем работы в нынешней организации (1–2 года), те, кто оценивает свою рабочую нагрузку как слишком высокую, кто негативно воспринимает своё общее эмоциональное состояние на работе, а также те, кто уже сталкивался с признаками профессионального выгорания.
Характерно, что более молодые сотрудники (25–34 года), работники, занятые исключительно дистанционно (из дома), а также представители сферы информационных и коммуникационных услуг чаще, чем в среднем, признают, что нередко испытывают эмоциональные или психологические проблемы. Возможно, это связано с чувством изоляции и ограниченными, опосредованными социальными контактами.
