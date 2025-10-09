Исследование показало, что многих жителей Латвии на работе охватывает тревога, депрессия и подавленность

Данные показывают, что эмоциональные или психологические проблемы за последний год чаще испытывали женщины, работники с умеренно низким уровнем личных доходов (601–1000 евро в месяц), сотрудники с небольшим стажем работы в нынешней организации (1–2 года), те, кто оценивает свою рабочую нагрузку как слишком высокую, кто негативно воспринимает своё общее эмоциональное состояние на работе, а также те, кто уже сталкивался с признаками профессионального выгорания.