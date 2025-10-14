Стало известно, какие бонусы работодатели Латвии предоставляют своим сотрудникам
74% жителей Латвии считают, что инициативы работодателей, направленные на поддержку благополучия сотрудников, имеют большое значение. Это показал опрос, проведённый компанией EconomyBookings.
Согласно опросу, чаще всего работодатели обеспечивают своих сотрудников поддержкой в сфере здравоохранения — это указали 49% респондентов.
Еще 37% жителей Латвии отметили, что их работодатель предоставляет гибкий график и возможность гибридного формата работы, а 34% сообщили, что им регулярно доступны различные курсы обучения и корпоративные мероприятия.
Значительно реже упоминаются такие формы поддержки, как психологическая помощь (12%), бесплатные закуски на рабочем месте (15%) и возможности для занятий физической активностью (16%). Часть участников опроса признала, что единственное дополнительное благо, предоставляемое работодателем, — это наличие кофе и воды на рабочем месте.
Результаты показывают, что для работников Латвии такие инициативы важны: лишь 2% опрошенных заявили, что подобные меры для них малозначимы.
«Молодые люди ищут свободу, самореализацию и смысл в работе, тогда как более опытные специалисты ценят стабильность и чувство принадлежности. Современные сотрудники хотят участвовать в значимых проектах и видеть результаты своего труда — работать только ради денег уже недостаточно», — объясняют результаты опроса эксперты.
