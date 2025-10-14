Может спасти жизнь, но о нем забыли: почему латвийцы не используют приложение "112 Latvija"

Однако, отметил эксперт, общество в целом испытывает "усталость от приложений" — их слишком много, телефоны переполнены, и людям трудно понять, какие из них действительно нужны. К тому же телефоны периодически предлагают удалить те приложения, которые долго не открывались. Если человек не пользуется "112 Latvija" ежедневно, он просто забывает о его существовании.