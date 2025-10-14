Может спасти жизнь, но о нем забыли: почему латвийцы не используют приложение "112 Latvija"
Приложение "112 Latvija" может спасти жизнь, но пользуются им немногие. Эксперт по безопасности Артис Велшс объяснил, почему жители Латвии игнорируют удобный инструмент экстренной помощи, несмотря на его эффективность и точность.
Этому есть три причины, рассказал в эфире передачи TV24 "Preses klubs" отставной генерал и эксперт по безопасности Артис Велшс, подчеркнув, что само приложение на самом деле очень полезное и эффективное.
По словам Велша, если человек заблудился в лесу и не знает, где находится, то, позвонив через приложение, он дает возможность оператору службы 112 увидеть его точное местоположение с погрешностью всего в несколько десятков метров — GPS-сигналы работают очень точно.
Однако, отметил эксперт, общество в целом испытывает "усталость от приложений" — их слишком много, телефоны переполнены, и людям трудно понять, какие из них действительно нужны. К тому же телефоны периодически предлагают удалить те приложения, которые долго не открывались. Если человек не пользуется "112 Latvija" ежедневно, он просто забывает о его существовании.
Второй причиной Велшс назвал привычку большинства людей, в том числе и свою собственную, — в экстренной ситуации автоматически набирать номер 112, а не искать приложение среди десятков других иконок на экране.
Третья причина — отсутствие "добавленной ценности": приложение не публикует новостей или обновлений, которые могли бы удерживать внимание пользователей.
Велшс подчеркнул, что поводов для беспокойства из-за низкого использования приложения нет: главное, чтобы человек знал номер 112 и позвонил, если ему нужна помощь — этого достаточно, чтобы спасатели пришли на выручку.