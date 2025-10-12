В Европе население резко уменьшило потребление алкоголя. В Латвии ситуация иная

В 2010 году в Латвии зарегистрированное потребление алкоголя составляло около 9,8 литров спирта на человека. В течение последующих лет наблюдается рост до уровня примерно 12–13 литров в пересчёте на чистый спирт на одного человека. Начиная с 2020–2022 гг. зафиксировано некоторое снижение: в 2022 году — около 11,9 л. В 2023 году, по данным СМИ и отраслевых ассоциаций, потребление уменьшилось примерно на 3,2 % по сравнению с 2022 годом. По предварительным данным за 2024 год потребление опять увеличилось - до 12 литров. Здесь надо, однако, учитывать, что эта цифра включает и туристическое потребление горячительного, которое в Латвии в последние годы весьма велико.