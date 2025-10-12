В Европе население резко уменьшило потребление алкоголя. В Латвии ситуация иная
Умеренность в потреблении вина и спиртных напитков становится новой реальностью в Европе. По Латвии данные противоречивые.
Как пишет интернет-издание WineNews.it, ссылаясь на недавно опубликованные данные компании Circana, которое было представлено на лондонском форуме The Beverage Forum Europe, 71% потребителей на шести крупнейших европейских рынках (Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания и Великобритания) в 2025 году покупали, хранили или потребляли меньше алкоголя, чем раньше, а почти четверть молодых людей в возрасте 25–35 лет полностью отказалась от спиртного.
Общий рынок напитков в Европе достиг €166 млрд, составляя 23% спроса на быстрооборачиваемые продукты питания. Однако алкогольный сегмент сократился на 1,8% в ценовом выражении, до €68 млрд, в то время как безалкогольный взлетел на 5,1%, до €97 млрд, заняв почти 60% всей категории напитков.
Для производителей спиртного, по мнению Circana, настало время радикальных изменений — от дизайна продукции до подходов к дистрибуции. Только так вина и крепкие напитки смогут вернуть свою привлекательность в мире, где умеренность становится новой нормой.
В 2010 году в Латвии зарегистрированное потребление алкоголя составляло около 9,8 литров спирта на человека. В течение последующих лет наблюдается рост до уровня примерно 12–13 литров в пересчёте на чистый спирт на одного человека. Начиная с 2020–2022 гг. зафиксировано некоторое снижение: в 2022 году — около 11,9 л. В 2023 году, по данным СМИ и отраслевых ассоциаций, потребление уменьшилось примерно на 3,2 % по сравнению с 2022 годом. По предварительным данным за 2024 год потребление опять увеличилось - до 12 литров. Здесь надо, однако, учитывать, что эта цифра включает и туристическое потребление горячительного, которое в Латвии в последние годы весьма велико.
