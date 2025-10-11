Имя против IBAN: как работает новая система проверки платежей в ЕС
С 9 октября 2025 года по всей Европе вступило в силу требование: перед началом платежа, тот, кто его проводит — финансовое учреждение — обязано провести проверку соответствия имени или названия получателя и номера счета (проверка соответствия имени и номера счета).
Эти переводы проходят в течение нескольких секунд и должны быть доступны круглосуточно, включая выходные и праздники. В Латвии мгновенные платежи банки предлагают уже давно.
К изменениям также добавилась новая мера безопасности - система будет проверять соответствие имени получателя введенному номеру счета (IBAN). Как уже сообщал Otkrito.lv, при совпадении данных клиент получит подтверждение, при небольших расхождениях система укажет имя владельца счета, а при серьезных несоответствиях выдаст предупреждение.
При этом решение о подтверждении перевода остается за клиентом: он может отправить деньги даже при предупреждении, но тогда средства могут попасть не тому получателю.
Банки рекомендуют указывать официальное имя получателя так, как оно записано в счете или договоре, а для компаний - полное юридическое название без сокращений. Кроме того, лимит на мгновенные платежи равен обычному лимиту операций, поэтому клиентам советуют периодически его проверять и оценивать с точки зрения безопасности.