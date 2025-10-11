Имя против IBAN: как работает новая система проверки платежей в ЕС

Банки рекомендуют указывать официальное имя получателя так, как оно записано в счете или договоре, а для компаний - полное юридическое название без сокращений. Кроме того, лимит на мгновенные платежи равен обычному лимиту операций, поэтому клиентам советуют периодически его проверять и оценивать с точки зрения безопасности.