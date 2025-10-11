Популярный у жителей Латвии аэропорт отменяет сотни рейсов из-за забастовки, пострадают тысячи пассажиров
Десятки тысяч путешественников столкнутся с серьезными задержками и отменой рейсов в Бельгии на следующей неделе, где объявлена общенациональная забастовка.
Как сообщает Euronews, во вторник 14 октября Профсоюзный фронт страны выводит своих сторонников на протест против реформ федерального правительства, затрагивающих пенсии, зарплаты и условия труда.
Ожидается, что акция приведет к сбоям и в крупнейшем аэропорту страны. На сайте аэропорта Брюсселя уже размещено предупреждение о "серьезных пертурбациях" из-за участия в забастовке ряда служб. Чтобы "обеспечить безопасность пассажиров и персонала", аэропорт принял решение отменить все рейсы, вылетающие 14 октября. В среднем эта воздушная гавань обслуживает 200 ежедневных вылетов.
"Поскольку вылетающие пассажирские рейсы отменены, возможны отмены и некоторых прибывающих рейсов", - уточняется в заявлении аэропорта Брюсселя.
Второй аэропорт бельгийской столицы, Брюссель - Шарлеруа, популярный среди лоукост-перевозчиков, включая Ryanair, также подтвердил, что его затронет забастовка, и отменил все рейсы 14 октября.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что население предупредили об очередях в рижском аэропорту из-за введения новой системы пересечения границы.