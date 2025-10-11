Популярный у жителей Латвии аэропорт отменяет сотни рейсов из-за забастовки, пострадают тысячи пассажиров

Ожидается, что акция приведет к сбоям и в крупнейшем аэропорту страны. На сайте аэропорта Брюсселя уже размещено предупреждение о "серьезных пертурбациях" из-за участия в забастовке ряда служб. Чтобы "обеспечить безопасность пассажиров и персонала", аэропорт принял решение отменить все рейсы, вылетающие 14 октября. В среднем эта воздушная гавань обслуживает 200 ежедневных вылетов.