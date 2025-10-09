Сверхурочная работа: жители Латвии сильно выделились на фоне остальных европейцев
Во втором квартале 2025 года 10,8 процента занятых жителей ЕС в возрасте от 20 до 64 лет работали более 45 часов в неделю, учитывая основное и дополнительное место работы.
Согласно последним данным Eurostat, показатели значительно различаются между странами ЕС. Наибольшая доля тех, кто работал более 45 часов в неделю, зафиксирована в Греции — 20,9 процента, за ней следуют Кипр (16,6 процента) и Мальта (14,6 процента). Самые низкие значения отмечены в Болгарии (2,5 процента), Латвии (4,1 процента) и Румынии (5,9 процента).
Рабочая неделя продолжительностью от 20 до 44 часов, включая основное и второе место работы, оказалась самой распространённой в ЕС — в эту категорию вошли 72,3 процента всех занятых. Среди стран ЕС самые высокие показатели в этой группе зарегистрированы в Болгарии (92,8 процента), Румынии (90,6 процента) и Латвии (86,9 процента).
На уровне ЕС 16,9 процента занятых в возрасте от 20 до 64 лет работали не более 19 часов в неделю. Самая высокая доля таких работников наблюдалась в Нидерландах (26,8 процента), Дании (25,5 процента) и Австрии (25,3 процента). Наименьшая доля зафиксирована в Румынии (3,5 процента), Болгарии (4,6 процента) и Греции (6,1 процента).
