Сверхурочная работа: жители Латвии сильно выделились на фоне остальных европейцев

Рабочая неделя продолжительностью от 20 до 44 часов, включая основное и второе место работы, оказалась самой распространённой в ЕС — в эту категорию вошли 72,3 процента всех занятых. Среди стран ЕС самые высокие показатели в этой группе зарегистрированы в Болгарии (92,8 процента), Румынии (90,6 процента) и Латвии (86,9 процента).