Уже с завтрашнего дня денежные переводы жителей Латвии будут осуществляться по новым правилам

Как поясняют эксперты банка Luminor, до сих пор большинство клиентов при переводах в основном проверяли только номер счёта, уделяя меньше внимания имени получателя или названию компании. Однако впредь при совершении платежа банк будет проводить проверку получателя, автоматически сравнивая его имя или название компании с указанным IBAN ещё до подтверждения перевода. Для этого данные будут направляться в банк получателя, а клиент получит информативное уведомление в интернет-банке или мобильном приложении.