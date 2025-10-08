Уже с завтрашнего дня денежные переводы жителей Латвии будут осуществляться по новым правилам
фото: Shutterstock
Денежные переводы должны стать безопасней.
В Латвии

Уже с завтрашнего дня денежные переводы жителей Латвии будут осуществляться по новым правилам

Отдел новостей

Otkrito.lv

С завтрашнего дня, 9 октября, вступают в силу новые правила платежей, разработанные в соответствии с требованиями Регламента Европейского союза (ЕС). При совершении перевода банк будет проверять, соответствует ли имя и фамилия получателя или название компании указанному номеру счёта (IBAN).

Как поясняют эксперты банка Luminor, до сих пор большинство клиентов при переводах в основном проверяли только номер счёта, уделяя меньше внимания имени получателя или названию компании. Однако впредь при совершении платежа банк будет проводить проверку получателя, автоматически сравнивая его имя или название компании с указанным IBAN ещё до подтверждения перевода. Для этого данные будут направляться в банк получателя, а клиент получит информативное уведомление в интернет-банке или мобильном приложении.

  • Если данные полностью совпадут — пользователь получит подтверждение.
  • Если имя или название будут похожи, но не полностью идентичны — система уведомит о частичном совпадении.
  • Если несоответствие будет существенным — клиенту сообщат, что введённые данные не совпадают.
  • В случае, если по техническим причинам проверку провести невозможно, пользователь получит соответствующее уведомление.

Однако, риск мошенничества полностью не исчезает, поэтому клиентам рекомендуется внимательно относиться к любым несоответствиям и проявлять особую осторожность при совершении переводов.

Следует понимать, что несоответствие в информации о получателе не всегда указывает на ошибку. Оно нередко возникает из-за незначительных деталей: клиенты вводят неофициальное название компании, допускают орфографические ошибки, используют сокращения или позволяют исправлять написание с помощью компьютерного корректора. Различия могут возникнуть и в случае смены фамилии получателя. Если несоответствие незначительное, система автоматически предложит ближайший возможный вариант, однако пользователю всё же рекомендуется повторно проверить указанные данные.

Темы

LuminorЕСOtkrito.lv

Другие сейчас читают