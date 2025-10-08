Уже с завтрашнего дня денежные переводы жителей Латвии будут осуществляться по новым правилам
С завтрашнего дня, 9 октября, вступают в силу новые правила платежей, разработанные в соответствии с требованиями Регламента Европейского союза (ЕС). При совершении перевода банк будет проверять, соответствует ли имя и фамилия получателя или название компании указанному номеру счёта (IBAN).
Как поясняют эксперты банка Luminor, до сих пор большинство клиентов при переводах в основном проверяли только номер счёта, уделяя меньше внимания имени получателя или названию компании. Однако впредь при совершении платежа банк будет проводить проверку получателя, автоматически сравнивая его имя или название компании с указанным IBAN ещё до подтверждения перевода. Для этого данные будут направляться в банк получателя, а клиент получит информативное уведомление в интернет-банке или мобильном приложении.
- Если данные полностью совпадут — пользователь получит подтверждение.
- Если имя или название будут похожи, но не полностью идентичны — система уведомит о частичном совпадении.
- Если несоответствие будет существенным — клиенту сообщат, что введённые данные не совпадают.
- В случае, если по техническим причинам проверку провести невозможно, пользователь получит соответствующее уведомление.
Однако, риск мошенничества полностью не исчезает, поэтому клиентам рекомендуется внимательно относиться к любым несоответствиям и проявлять особую осторожность при совершении переводов.
Следует понимать, что несоответствие в информации о получателе не всегда указывает на ошибку. Оно нередко возникает из-за незначительных деталей: клиенты вводят неофициальное название компании, допускают орфографические ошибки, используют сокращения или позволяют исправлять написание с помощью компьютерного корректора. Различия могут возникнуть и в случае смены фамилии получателя. Если несоответствие незначительное, система автоматически предложит ближайший возможный вариант, однако пользователю всё же рекомендуется повторно проверить указанные данные.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в Латвии стали меньше использовать банковские карты и больше - наличные.