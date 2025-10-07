Фицо сдался: Словакия послала Украине пакет военной помощи
Словакия предоставила Украине первый пакет военной помощи с момента возвращения Роберта Фицо на пост премьер-министра в октябре 2023 года, сообщил в своем канале в Telegram министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Согласно соглашению между министерствами обороны Украины и Словакии, Украина бесплатно получит из Словакии различное «нелетальное оборудование». В пакет войдут пять машин для разминирования Bozena, инженерная и строительная техника, а также оборудование для медицинской эвакуации, уточнил Шмыгаль.
Он отметил, что Словакия уже начала работу над новым, пятнадцатым по счету пакетом поддержки для Украины. Министр добавил, что стороны обсудили также перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими предприятиями.
Комментируя подписание соглашения, вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что, находясь в Киеве, намерен обсудить со Шмыгалем «дальнейшее расширение и без того достаточно широкого сотрудничества в сфере обороны».
С момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года и до возвращения Фицо на пост премьер-министра в октябре 2023 года Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи общей стоимостью 671 миллион евро.
Созданное Фицо правительство в ноябре 2023 года отменило запланированный 14-й пакет помощи на сумму 40 миллионов евро, который, среди прочего, включал 140 ракет для зенитных комплексов «Куб». Прекращение военной поддержки Украины было одним из предвыборных обещаний Роберта Фицо.
