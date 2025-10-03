Что бы это значило? Население Латвии принялось рекордными объемами скупать золотые монеты и слитки

Результаты продаж золота в этом году на 10% превысили предыдущий рекорд, установленный в 2022 году в начале войны в Украине. Самыми популярными продуктами на латвийском рынке являются монеты и слитки весом 1 тройская унция, а также золотые слитки весом 20 г и 1 г.