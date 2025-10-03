Что бы это значило? Население Латвии принялось рекордными объемами скупать золотые монеты и слитки
Финансовая компания Tavex Latvia сообщает о том, что зафиксирован рекордный интерес жителей Латвии к инвестиционному золоту. Подобного спроса ранее не наблюдалось.
По состоянию на 15 апреля количество сделок по покупке золота выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще более впечатляющим является общий объем инвестиций в пересчете на евро — он увеличился на 191%, несмотря на рекордно высокую цену золота.
Результаты продаж золота в этом году на 10% превысили предыдущий рекорд, установленный в 2022 году в начале войны в Украине. Самыми популярными продуктами на латвийском рынке являются монеты и слитки весом 1 тройская унция, а также золотые слитки весом 20 г и 1 г.
Также существенно вырос спрос на иностранные валюты — он на 35% превысил показатели прошлого года. В пересчете на евро объем проданных валют стал самым высоким за последние пять лет. Чаще всего жители приобретали доллары США, китайские юани, японские иены, швейцарские франки, польские злотые и дирхамы ОАЭ.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что золото подорожало на 39% за год и достигло $3700 за унцию на фоне политической нестабильности и непредсказуемости решений администрации Трампа.