Золотая лихорадка перед кризисом? Почему драгметалл снова стал самым привлекательным активом года

Нынешняя ситуация довольно похожа на ту, которую мировые финансовые рынки пережили незадолго до глобального финансового кризиса 2008-2010 годов в конце так называемых жирных лет, когда одновременно росли и цены на акции, и цены на золото. Свидетельствует ли такое сочетание, когда на биржах одновременно растут цены как на рискованные, так и на традиционно стабильные активы, о приближении нового глобального финансового кризиса, пока еще рано судить. Но нынешние процессы и на финансовых рынках, и в мировой экономике, и в глобальных политических процессах наводят на мысль, что вкладчикам следует выбирать инвестиции куда более тщательно, чем раньше.