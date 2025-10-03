В соседней с Латвией стране отмечен массовый отказ от российского гражданства
Количество людей в Эстонии, отказавшихся от гражданства России за первые девять месяцев 2025 года, уже превысило показатель за весь 2024 год. Об этом сообщает news.err.ee.
Согласно данным Министерства внутренних дел Эстонии, если в 2024 году было зарегистрировано лишь 107 случаев отказа от российского гражданства, то по состоянию на 25 августа 2025 года их уже насчитывалось 126. Эта статистика была предоставлена министром внутренних дел Игорем Таро в ответ на запрос оппозиционного депутата Нарвского горсовета Алексея Евграфова.
Причиной временной приостановки подачи заявлений стало вступление в силу нового закона о гражданстве России, принятого в конце октября 2023 года. С этого времени и до февраля 2024 года российское посольство в Эстонии не принимало новых заявлений. «Процесс возобновился, однако из-за закрытия [российских] консульств в Тарту и Нарве, а также сокращения числа сотрудников посольства в Таллине очереди на подачу заявлений остаются длинными», — пояснил Таро. Он также подчеркнул, что, несмотря на сложную процедуру, люди снова имеют возможность отказаться от российского гражданства, если они этого хотят.