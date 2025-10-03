В соседней с Латвией стране отмечен массовый отказ от российского гражданства

Причиной временной приостановки подачи заявлений стало вступление в силу нового закона о гражданстве России, принятого в конце октября 2023 года. С этого времени и до февраля 2024 года российское посольство в Эстонии не принимало новых заявлений. «Процесс возобновился, однако из-за закрытия [российских] консульств в Тарту и Нарве, а также сокращения числа сотрудников посольства в Таллине очереди на подачу заявлений остаются длинными», — пояснил Таро. Он также подчеркнул, что, несмотря на сложную процедуру, люди снова имеют возможность отказаться от российского гражданства, если они этого хотят.