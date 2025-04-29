Стране-члену ЕС запретили продавать свое гражданство за деньги

Как сообщает DW, в 2022 году ЕК подала в суд на Мальту из-за этой программы, которая предоставляет иностранцам паспорт и, как следствие, право жить и работать в любом государстве ЕС в обмен на инвестиции в эту островную страну. Так, иностранцы могли получить мальтийское гражданство при определенных условиях: заплатить не менее 600 000 евро и купить недвижимость стоимостью не менее 700 000 евро или арендовать дорогую квартиру. "Такая практика не позволяет установить необходимую связь солидарности и добросовестности между государством-членом и его гражданами, а также обеспечить взаимное доверие между странами-членами", - гласит судебное заключение.