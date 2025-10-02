Жителям Латвии объяснили, почему они должны завещать свои органы для трансплантации, а тела - для науки

В LDVC отмечают, что информация о волеизъявлении в системе E-veselība доступна лишь очень ограниченному кругу специалистов из конкретных учреждений. У Службы неотложной медицинской помощи, семейных врачей и других учреждений доступа к этим данным нет. Важно и то, что каждый просмотр информации в системе фиксируется, и житель может в любой момент проверить, не обращался ли кто-то к его данным.