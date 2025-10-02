Жителям Латвии объяснили, почему они должны завещать свои органы для трансплантации, а тела - для науки
Латвийский цифровой центр здравоохранения (Latvijas Digitālās veselības centrs - LDVC) напоминает, что на портале E-veselība можно быстро и удобно сделать выбор относительно использования органов или тканей для трансплантации после смерти. В настоящее время этой возможностью воспользовались лишь 2% жителей Латвии.
По данным Клинической университетской больницы им. П. Страдиня, в 2024 году в больнице было проведено 66 операций по трансплантации органов, а в этом году — уже 42. В настоящее время 44 пациента ждут пересадки почки, шестеро — сердца, восемь — роговицы и еще восемь — печени.
До октября этого года отметку о согласии или запрете на донорство органов для трансплантации сделали 39 549 жителей, из них 65% дали согласие. Решение о донорстве тканей после смерти отметили 38 145 жителей, из которых 62% согласились на дальнейшее использование тканей. Отметку о разрешении или запрете использовать тело для учебных и научных целей сделали 24 590 жителей, лишь треть из которых дала согласие.
Учитывая низкий уровень вовлеченности населения в донорство тела, органов и тканей, LDVC призывает жителей выразить свою волю и сделать соответствующую отметку в государственной системе E-veselība. Для этого необходимо авторизоваться в системе, выбрать раздел Personas dati — Orgānu un ķermeņa izmantošanas atļaujas. LDVC подчеркивает, что сделанный выбор можно изменить в любой момент.
В LDVC отмечают, что информация о волеизъявлении в системе E-veselība доступна лишь очень ограниченному кругу специалистов из конкретных учреждений. У Службы неотложной медицинской помощи, семейных врачей и других учреждений доступа к этим данным нет. Важно и то, что каждый просмотр информации в системе фиксируется, и житель может в любой момент проверить, не обращался ли кто-то к его данным.