Срочно нужны доноры: в Латвии не хватает 0- и А+ крови
В Латвии ежегодно тысячи пациентов получают переливание крови, которое нередко является единственной возможностью спасти жизнь — в неотложных случаях после травм, при сложных операциях или в борьбе с тяжёлыми заболеваниями. Кровь одного донора может помочь сразу трём людям, однако для этого крайне важно поддерживать достаточные запасы. Государственный центр доноров крови констатирует острую нехватку крови с 0 резус-отрицательной и А резус-положительной группами крови и приглашает жителей воспользоваться возможностью сдать кровь во время выездов Центра в удобное для них время и место.
«Мы видим, что общество становится всё активнее — в 2024 году было совершено 62 332 пожертвования крови, что на 2420 больше, чем годом ранее. Однако обеспечение запасов крови — это непрерывный и изменчивый процесс. Сейчас мы особенно призываем откликнуться доноров всех групп крови, но критически необходимы именно 0 резус-отрицательная и А резус-положительная. Каждый донорский вклад может стать решающим для чьей-то жизни», — подчеркнула директор Государственного центра доноров крови Эгита Поле.
Сдать кровь можно ежедневно в донорских пунктах Риги, Лиепаи, Вентспилса, Елгавы, Резекне, Даугавпилса и других городов, а также во время регулярных выездных акций по всей Латвии. По статистике центра, более 51,7% всех донорских заготовок производится именно во время таких акций. Это означает, что мобильные донорские дни — важная опора в обеспечении запасов крови: они дают возможность сдавать кровь там, где люди живут и работают, и особенно ценным является участие компаний в их организации.
Одним из предприятий, регулярно сотрудничающих с Государственным центром доноров крови, является девелопер Bonava Latvija. Компания уже несколько лет как минимум дважды в год проводит донорские дни, вовлекая не только сотрудников, но и жителей новых проектов, а также коллег из соседних компаний.
Этой осенью Bonava Latvija также приглашает присоединиться к акции по сдаче крови в проекте Dreilinga mājas 24 сентября по адресу улица Маза Робежу, 1, где с 10:00 до 14:00 будет работать выездной автобус центра доноров крови.