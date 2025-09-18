Срочно нужны доноры: в Латвии не хватает 0- и А+ крови

Сдать кровь можно ежедневно в донорских пунктах Риги, Лиепаи, Вентспилса, Елгавы, Резекне, Даугавпилса и других городов, а также во время регулярных выездных акций по всей Латвии. По статистике центра, более 51,7% всех донорских заготовок производится именно во время таких акций. Это означает, что мобильные донорские дни — важная опора в обеспечении запасов крови: они дают возможность сдавать кровь там, где люди живут и работают, и особенно ценным является участие компаний в их организации.