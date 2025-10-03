Появились подробности: в Латвии готовят новый вид хранения денег и совершения покупок
Об особенностях цифрового евро, введение которого готовят в странах ЕС, рассказал Рейнис Вецбаштикс, эксперт по платежам.
"С точки зрения платежной устойчивости очевидно: чем больше доступных альтернатив, тем выше безопасность общества. Каждому стоит позаботиться и самостоятельно: хранить запас наличных в объеме, достаточном для обеспечения потребностей семьи на несколько дней, держать под рукой физическую платежную карту, при желании открыть счета в разных банках или у разных платежных провайдеров. Одним из будущих альтернативных решений станет цифровой евро, при разработке которого приоритетом определено укрепление устойчивости платежей", - рассказывает эксперт.
Один из принципов, заложенных Европейским центробанком (ECB) в разработку цифрового евро, — resilience-by-design («устойчивость по замыслу»). Предполагается, что цифровой евро, если решение о его внедрении будет принято, можно будет использовать и в офлайн-режиме, храня средства в смартфоне или смарт-карте и совершая мгновенные расчеты. Для этого планируется применять технологию NFC (ближней беспроводной связи). Это будет преимущество по сравнению с текущими решениями, которые требуют физически вставить карту в терминал.
Другая важная особенность состоит в том, что цифровой евро будет храниться в инфраструктуре Евросистемы (ECB и национальные центробанки еврозоны), и жители не будут привязаны к одному банку или одному платежному провайдеру. Если какой-либо банк станет недоступен, пользователь сможет с помощью другого посредника и пароля получить доступ к своим средствам в инфраструктуре Евросистемы и использовать их для покупок.