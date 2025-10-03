Появились подробности: в Латвии готовят новый вид хранения денег и совершения покупок

Один из принципов, заложенных Европейским центробанком (ECB) в разработку цифрового евро, — resilience-by-design («устойчивость по замыслу»). Предполагается, что цифровой евро, если решение о его внедрении будет принято, можно будет использовать и в офлайн-режиме, храня средства в смартфоне или смарт-карте и совершая мгновенные расчеты. Для этого планируется применять технологию NFC (ближней беспроводной связи). Это будет преимущество по сравнению с текущими решениями, которые требуют физически вставить карту в терминал.