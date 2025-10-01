Коррупционный скандал на Рижском центральном рынке: отстранена руководитель департамента аренды
Из-за коррупционного скандала Рижский центральный рынок отстранил от должности руководителя департамента аренды и управления недвижимостью Rīgas nami Агру Варну, сообщил в среду на пресс-конференции председатель правления Rīgas namu Оярс Валкерс.
Агра Варна не входит в число задержанных и ее ответственность проверяется. Она отстранена на время следствия. Валкерс также сообщил, что для оценки процессов сдачи торговых площадей в аренду привлечен независимый проверяющий. По мнению главы Rīgas nami, это позволит улучшить процедуры контроля и не допустить случаев коррупции.
В свою очередь вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс на пресс-конференции сообщил, что в настоящее время не рассматривает ответственность руководства Rīgas nami в произошедшем.
По его мнению, руководство Rīgas nami действует активно: отстранены участвующие в уголовном процессе лица, состоялось заседание совета предприятия и будет проведена проверка. Ратниекс подчеркнул: важно, чтобы Рижский центральный рынок стал современным рынком и это является его приоритетом на посту вице-мэра Риги.
Как сообщалось, KNAB провел на Рижском центральном рынке уголовно-процессуальные действия в рамках уголовного процесса, возбужденного 10 сентября по факту предполагаемого взяточничества.
KNAB подозревает, что должностное лицо Рижского центрального рынка вместе со своим сотрудником принимали взятки и незаконные блага от предпринимателей, чтобы обеспечить им определенные торговые места на рынке.