"Если в обществе волнения, то и на дорогах больше агрессии". Почему в Латвии так сложно соблюдать правила дорожного движения?

Движение - зеркало общества, признал в эфире передачи агентства LETA "Что это вообще был?" эксперт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис, добавив, что если бы все жили мирно в мирные времена, то и движение было бы гораздо более спокойным. Однако и глубокий пессимизм в вопросе безопасности движения в турбулентные времена не имеет под собой оснований. На этот раз в эфире эксперты рассуждали о том, почему в Латвии многим водителям сложно вписаться не только в повороты, но и в правила. Агрессивные водители в Латвии наказываются практически ежедневно. В прошлом году Государственная полиция зафиксировала более 1300 случаев агрессивного вождения, в этом году - уже около 650, рассказал заместитель начальника Главного управления полиции порядка, начальник управления реагирования Юрис Янчевскис, добавив, что половина случаев связана с искусственно вызванным заносом, а другая половина - с созданием опасности для других участников дорожного движения.