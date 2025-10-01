"Если в обществе волнения, то и на дорогах больше агрессии". Почему в Латвии так сложно соблюдать правила дорожного движения?
Ехать с соблюдением правил дорожного движения и одновременно вливаясь в поток транспортных средств зачастую просто невозможно. Кто-то "душнит", кто-то спешит, кто-то "висит на хвосте" и сигналит - кажется, что попасть в пункт назначения можно разве что с божьей помощью.
Движение - зеркало общества, признал в эфире передачи агентства LETA "Что это вообще был?" эксперт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис, добавив, что если бы все жили мирно в мирные времена, то и движение было бы гораздо более спокойным. Однако и глубокий пессимизм в вопросе безопасности движения в турбулентные времена не имеет под собой оснований. На этот раз в эфире эксперты рассуждали о том, почему в Латвии многим водителям сложно вписаться не только в повороты, но и в правила. Агрессивные водители в Латвии наказываются практически ежедневно. В прошлом году Государственная полиция зафиксировала более 1300 случаев агрессивного вождения, в этом году - уже около 650, рассказал заместитель начальника Главного управления полиции порядка, начальник управления реагирования Юрис Янчевскис, добавив, что половина случаев связана с искусственно вызванным заносом, а другая половина - с созданием опасности для других участников дорожного движения.
"Если в обществе наблюдаются волнения, то и движение становится более агрессивным", - заключил Ирбитис, подчеркнув, что между настроениями в обществе и транспортной ситуацией очень тесная связь, так как можно увидеть, как различные социальные колебания отражаются на количестве дорожно-транспортных происшествий.
Однако все не так плохо, поскольку, согласно долгосрочным данным о количестве происшествий и погибших, ситуация улучшается, хотя и недостаточно быстро. Ситуация улучшается благодаря более качественным дорогам, улучшенным и безопасным автомобилям. Обновление автопарка идет весьма вяло, однако количество новых или достаточно свежих транспортных средств на дорогах растет.
"У жителей Латвии хорошая привычка - может быть, они не купят новый автомобиль, но малоподержанный и шик, у которого лучше системы безопасности, что улучшает ситуацию", - пояснил Ирбитис.
Новые автомобили "исправляют" ошибки людей: если на старой машине, допустив определенное количество ошибок, водитель потерпит аварию, то автомобили последних лет выпуска смогут спасти водителя в тот момент, когда им по разным причинам будет потеряно внимание. Ирбитис рассказал, что в этом году было особенно много таких происшествий, в которых водитель потерял контроль над движением из-за усталости, "тыканья" в телефон или по состоянию здоровья. "Системой супербезопасности", спасшей больше всего жизней, эксперт называет cистемe удержания в полосе движения.