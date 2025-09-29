Близится срок, когда в Латвии для всех автомобилей вступят в силу новые правила CSDD
При приостановке регистрации транспортного средства на определенный срок номера больше не нужно будет сдавать в CSDD. Изменения вступят в силу 1 ноября 2025 года.
Подготовленные Министерством сообщения поправки к правилам о регистрации транспортных средств предусматривают, что при временной приостановке регистрации транспортного средства государственные регистрационные номера больше не требуется сдавать на хранение в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD).
В министерстве указывают, что поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA) предусматривают: страховой договор прекращает своё действие досрочно, если регистрация транспортного средства временно приостановлена в государственном или муниципальном реестре транспортных средств.
В свою очередь, действовавшие до сих пор правила требовали сдавать государственные регистрационные номера на хранение в CSDD при временной приостановке регистрации. Таким образом, цель поправок — способствовать более эффективному использованию ресурсов и снижению административной нагрузки, пояснили в министерстве.
