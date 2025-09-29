Близится срок, когда в Латвии для всех автомобилей вступят в силу новые правила CSDD

В свою очередь, действовавшие до сих пор правила требовали сдавать государственные регистрационные номера на хранение в CSDD при временной приостановке регистрации. Таким образом, цель поправок — способствовать более эффективному использованию ресурсов и снижению административной нагрузки, пояснили в министерстве.