Еще одна страна ЕС решила перекрыть России газопровод в Европу
Евросоюз планирует отказаться от российских энергоресурсов не позднее 2027 года, но Венгрия и Словакия не хотят прекращать закупки у «Газпрома». Однако на пути их желаний стоит Болгария, причем в буквальном смысле. Об этом пишет The Moscow Times.
Через Болгарию проходит последняя труба, по которой через «Турецкий поток» еще качается российский газ в Европу. И в Софии не намерены противодействовать планам по прекращению этих поставок.
«Ожидается, что к 1 января 2028 года потребление российского газа в Европе будет полностью прекращено, – заявил Politico министр энергетики Болгарии Жечо Станков. – Будучи членом ЕС, Болгария согласует свои действия с европейским законодательством и политикой, включая [предлагаемый] поэтапный отказ... к концу 2027 года».
Аналогичную позицию озвучил на прошлой неделе премьер-министр Росен Желязков после того, как Дональд Трамп на Генеральной ассамблее ООН призвал Европу прекратить закупки российских энергоносителей. «Мы... присоединимся к решениям ЕС прекратить в скором времени исполнение контрактов на потребление или транзит российского природного газа», – сказал Желязков в кулуарах саммита.
Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тогда же дважды за два дня категорически исключил отказ от российского сырья. Для замены российских углеводородов другими поставками нет физической инфраструктуры, заявил он: «У нас нет выхода к морю. Было бы здорово, если бы он у нас был, [тогда] мы могли бы построить НПЗ или СПГ-терминал на побережье и получить доступ ко всему мировому рынку. Но это не так».
По мнению экспертов, наладить поставки в виде СПГ или дополнительные объемы по газопроводу из Норвегии вполне возможно. Но на это требуется время.
