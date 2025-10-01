Еще одна страна ЕС решила перекрыть России газопровод в Европу

Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тогда же дважды за два дня категорически исключил отказ от российского сырья. Для замены российских углеводородов другими поставками нет физической инфраструктуры, заявил он: «У нас нет выхода к морю. Было бы здорово, если бы он у нас был, [тогда] мы могли бы построить НПЗ или СПГ-терминал на побережье и получить доступ ко всему мировому рынку. Но это не так».