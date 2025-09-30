В ряде стран нельзя будет получить лекарства по латвийским рецептам: где и когда

С 4 марта 2024 года лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, при необходимости, например во время командировки или туристической поездки, можно приобрести в другой стране ЕС, с которой Латвия обеспечивает трансграничный обмен данными по e-рецептам. Жители Латвии до сих пор имели возможность использовать свои e-рецепты в Эстонии, Литве, Польше, Чехии и части Испании. Постепенно планируется расширить этот список и на другие страны. Одновременно граждане этих государств ЕС могут приобретать необходимые им лекарства в аптеках Латвии.