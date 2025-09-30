В ряде стран нельзя будет получить лекарства по латвийским рецептам: где и когда
В период с 29 сентября по 10 октября запланированы улучшения в IT-системах трансграничного здравоохранения, поэтому у жителей Латвии за рубежом при посещении отдельных государств-членов Европейского союза (ЕС) будут ограниченные возможности использовать выписанные в Латвии электронные рецепты, а также просматривать в иностранных лечебных учреждениях данные о здоровье пациента, размещенные на портале e-veseliba.
Вышеуказанные услуги будут недоступны для жителей Латвии в следующее время:
- в Польше с 29 сентября по 1 октября будет невозможно получить лекарства по e-рецептам;
- в Литве с 29 сентября по 2 октября будет невозможно получить лекарства по e-рецептам;
- на Мальте с 29 сентября по 6 октября в лечебных учреждениях будет невозможно просматривать данные о здоровье пациентов;
- в Португалии с 29 сентября по 7 октября в лечебных учреждениях будет невозможно просматривать данные о здоровье пациентов.
С 4 марта 2024 года лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, при необходимости, например во время командировки или туристической поездки, можно приобрести в другой стране ЕС, с которой Латвия обеспечивает трансграничный обмен данными по e-рецептам. Жители Латвии до сих пор имели возможность использовать свои e-рецепты в Эстонии, Литве, Польше, Чехии и части Испании. Постепенно планируется расширить этот список и на другие страны. Одновременно граждане этих государств ЕС могут приобретать необходимые им лекарства в аптеках Латвии.
Что касается обмена основными медицинскими данными жителей Латвии, то до сих пор он обеспечивался с Мальтой, Нидерландами, Португалией, Эстонией, Испанией и Францией. При необходимости участвующие в лечебном процессе врачи могут просматривать основные данные латвийских пациентов, например, установленные диагнозы и сведения о проведенных за последние шесть месяцев хирургических вмешательствах.
