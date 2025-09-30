Латвийские овощеводы рассказали, что будет с ценами на картофель в этом году
Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году в Латвии некоторые картофелеводы могут обанкротиться, заявила председатель правления Союза производителей и переработчиков картофеля Айга Краукле.
Восстановление после сложившейся в этом году неблагоприятной ситуации для фермеров займет больше года, однако у каждого ситуация будет различаться в зависимости от сделанных вложений.
Краукле отметила, что существенного роста цен на картофель в магазинах не ожидается, так как в Европе в этом году был хороший урожай. Однако для картофелеводов это плохой знак, ведь расходы в условиях дождливой погоды были значительно выше. Поэтому на рынках, где крестьяне продают свою продукцию напрямую, цена на картофель, по словам Краукле, будет выше.
Сезон выращивания картофеля еще не завершен и уборка продолжается, так как местами поля по-прежнему слишком сырые, и картофель невозможно выкопать. Кроме того, не на всех площадях картофель удастся собрать, так как местами он уже сгнил. Прогнозируется, что в этом году примерно 10% посаженного картофеля собрать не удастся.
Существуют и опасения по поводу хранения картофеля, так как кожура формируется медленно, и клубни придется подсушивать. Если картофель собран на мокром поле, урожай может сгнить в течение нескольких недель, но если выкопан с не слишком влажного поля и хорошо просушен, то храниться он будет как обычно.
Как уже сообщал Otkrito.lv, Кабинет министров 5 августа на внеочередном заседании в порядке опроса решил объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии до 4 ноября 2025 года.
В связи с этим Европейская комиссия, основываясь на информации, предоставленной Министерством земледелия, в конце сентября решила выделить 4,2 млн евро экстренной поддержки Европейского союза латвийским фермерам для устранения ущерба, вызванного неблагоприятными погодными условиями.