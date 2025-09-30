Латвийские овощеводы рассказали, что будет с ценами на картофель в этом году

Краукле отметила, что существенного роста цен на картофель в магазинах не ожидается, так как в Европе в этом году был хороший урожай. Однако для картофелеводов это плохой знак, ведь расходы в условиях дождливой погоды были значительно выше. Поэтому на рынках, где крестьяне продают свою продукцию напрямую, цена на картофель, по словам Краукле, будет выше.