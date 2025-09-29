Поесть и подлечиться: исследование раскрыло главные траты пожилых людей в Латвии
Данные, собранные банком Luminor, показывают выраженные контрасты в оплате покупок картой у жителей Латвии: молодежь в первую очередь тратит на хобби и отдых, пожилые люди концентрируются на здоровье и базовых потребностях.
Молодые люди в Латвии больше всего средств расходуют на развлечения, хобби и путешествия, что составляет основную часть их трат. Вторая по значимости статья расходов — продукты питания, напитки и транспортные услуги. Относительно меньше молодежь вкладывает в здоровье и финансовые услуги. Важную роль в платежных привычках играет использование цифровых решений — молодые жители активно применяют современные технологии и сервисы, такие как Bolt Food, Bolt Taxi, Wolt и Apple.com.
Семьи — это та группа, расходы которой заметно преобладают во всех категориях, отражая широкий круг потребностей. Большая часть средств направляется на продукты питания и напитки — эта статья расходов остается неизменным приоритетом, обеспечивая ежедневные потребности семьи. Чаще всего продукты и товары приобретаются в крупнейших торговых сетях. В семейном бюджете важное место занимают также путешествия, транспортные расходы, коммунальные платежи, здоровье и образование.
Модель потребления людей старшего возраста и пар, чьи дети уже выросли и начали самостоятельную жизнь, отличается осторожностью и практичностью. Расходы этой группы в основном сосредоточены на повседневных базовых нуждах — еде, коммунальных платежах и медицинском обслуживании. Меньше средств направляется на развлечения, путешествия или транспортные услуги.
Ранее Otkrito.lv писал о тревожной тенденции: многие жители Латвии по финансовым причинам не могут попасть к врачу.