Поесть и подлечиться: исследование раскрыло главные траты пожилых людей в Латвии

Молодые люди в Латвии больше всего средств расходуют на развлечения, хобби и путешествия, что составляет основную часть их трат. Вторая по значимости статья расходов — продукты питания, напитки и транспортные услуги. Относительно меньше молодежь вкладывает в здоровье и финансовые услуги. Важную роль в платежных привычках играет использование цифровых решений — молодые жители активно применяют современные технологии и сервисы, такие как Bolt Food, Bolt Taxi, Wolt и Apple.com.