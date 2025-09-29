В отличие от Латвии, Эстония не разрешила немецкой фирме строить у себя завод боеприпасов
Латвия подписала соглашение с Rheinmetall на строительство завода стоимостью 275 миллионов евро. Немецкая сторона получит контрольный пакет, а Латвия - 49%. Предприятие должно заработать через два года, обеспечив выпуск миллионов снарядов ежегодно, создание 150 рабочих мест и загрузку для местных подрядчиков.
Как сообщает rus.err.ee, в Эстонии звучит критика, что страна отстает от соседей. Однако представители местной оборонной промышленности заявили: ставка на собственные разработки и высокотехнологичное производство принесет экономике больше пользы и создаст рабочие места с высокой добавленной стоимостью.
В отличие от предложения немецкой компании Rheinmetall, которое оказалось для эстонского государства слишком затратным, новые проекты не потребуют крупных вложений со стороны налогоплательщиков и сохранят контроль за Эстонией.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур пояснил, что условия Rheinmetall предусматривали значительные расходы и не позволяли Эстонии получить контрольный пакет. В результате был объявлен открытый конкурс, и сейчас переговоры с победителями близки к заключению первых договоров. Среди планируемых направлений - производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, взрывных зарядов и других видов боеприпасов.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в Германии подписан меморандум о создании в Латвии производства боеприпасов компании Rheinmetall. Премьер Эвика Силиня назвала это историческим шагом для оборонной отрасли и укрепления безопасности региона.