В отличие от Латвии, Эстония не разрешила немецкой фирме строить у себя завод боеприпасов

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур пояснил, что условия Rheinmetall предусматривали значительные расходы и не позволяли Эстонии получить контрольный пакет. В результате был объявлен открытый конкурс, и сейчас переговоры с победителями близки к заключению первых договоров. Среди планируемых направлений - производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, взрывных зарядов и других видов боеприпасов.