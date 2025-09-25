В Латвии появится производство боеприпасов - подписан меморандум
В Германии подписан меморандум о создании в Латвии производства боеприпасов компании Rheinmetall. Премьер Эвика Силиня назвала это историческим шагом для оборонной отрасли и укрепления безопасности региона.
В четверг в Германии подписан меморандум о взаимопонимании по созданию в Латвии производства боеприпасов военно- промышленной компании Rheinmetall, сообщила советник по коммуникации премьер-министра Эвики Силини Анна Удре. При подписании меморандума Силиня подчеркнула, что это исторический момент для Латвии, ее оборонной отрасли и сотрудничества между Латвией и Германией. Она отметила, что меморандум подтверждает готовность Латвии строить долгосрочное партнерство с одним из ведущих производителей вооружения в мире.
"Новое производство существенно укрепит надежность поставок боеприпасов в Балтийском регионе и Северной Европе", - сказала Силиня, подчеркнув, что это также возможность открыть в Латвии новое предприятие, которое будет способствовать развитию технологий и повысит экономический потенциал страны.
На встрече с руководителем Rheinmetall Армином Паппергером премьер заявила, что подписание меморандума закладывает основы долгосрочного партнерства, которое будет служить интересам безопасности и Латвии, и союзников. В то же время Силиня отметила, что подписание меморандума - лишь первый шаг, и впереди предстоит много работы, чтобы реализовать идею на практике. "Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании - результат продолжительной работы: я неоднократно лично встречалась с руководителем компании, обсуждая возможности сотрудничества", - отметила премьер.
Меморандум предусматривает более тесное сотрудничество оборонных отраслей Латвии и Германии и создание в Латвии завода по производству боеприпасов. Документ подписали Rheinmetall и ООО "Государственная оборонная корпорация".