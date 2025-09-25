В Латвии появится производство боеприпасов - подписан меморандум

На встрече с руководителем Rheinmetall Армином Паппергером премьер заявила, что подписание меморандума закладывает основы долгосрочного партнерства, которое будет служить интересам безопасности и Латвии, и союзников. В то же время Силиня отметила, что подписание меморандума - лишь первый шаг, и впереди предстоит много работы, чтобы реализовать идею на практике. "Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании - результат продолжительной работы: я неоднократно лично встречалась с руководителем компании, обсуждая возможности сотрудничества", - отметила премьер.