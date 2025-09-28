"Это уже совершенно неизбежно": Лиепниекс предсказывает скорое повышение НДС в Латвии

Публицист и политтехнолог Юргис Лиепниекс сделал в социальных сетях резонансное заявление: по его мнению, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в Латвии неизбежно. «Латвии придется поднимать НДС. Это уже совершенно неизбежно. Вопрос только — когда и насколько? Еще хуже то, что нынешнее правительство и самый некомпетентный министр финансов за все время довели ситуацию до такой степени, что уже и 22% может оказаться недостаточно, придется смотреть на 23 или даже 24%. Все льготы нужно не увеличивать, а отменять. Это реальность. Об этом следовало бы говорить, а не обсуждать Стамбульскую конвенцию, но никто не хочет этого делать — ни власть, ни оппозиция», — написал Юргис Лиепниекс.