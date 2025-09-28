"Это уже совершенно неизбежно": Лиепниекс предсказывает скорое повышение НДС в Латвии
Публицист и политтехнолог Юргис Лиепниекс заявил о неизбежности повышения НДС в Латвии, критикуя действия правительства, в то время как премьер-министр Эвика Силиня недавно заверяла, что общее повышение налога пока не планируется.
Публицист и политтехнолог Юргис Лиепниекс сделал в социальных сетях резонансное заявление: по его мнению, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в Латвии неизбежно. «Латвии придется поднимать НДС. Это уже совершенно неизбежно. Вопрос только — когда и насколько? Еще хуже то, что нынешнее правительство и самый некомпетентный министр финансов за все время довели ситуацию до такой степени, что уже и 22% может оказаться недостаточно, придется смотреть на 23 или даже 24%. Все льготы нужно не увеличивать, а отменять. Это реальность. Об этом следовало бы говорить, а не обсуждать Стамбульскую конвенцию, но никто не хочет этого делать — ни власть, ни оппозиция», — написал Юргис Лиепниекс.
Latvijai būs jāceļ PVN. Tas jau ir pilnīgi neizbēgami. Latvijā tas arī notiks, tiks celts PVN, jautājums tikai kad un cik? Vēl sliktāk, šī valdība un visu laiku visnekompetentākais un neprofesionālākais finanšu ministrs ir novedis visu tik tālu, ka 22 jau vairs arī īsti nebūs…— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) September 26, 2025
Ранее премьер-министр Эвика Силиня в интервью телеканалу TV24 заверила, что общее повышение НДС (21%) в ближайшее время не планируется. Однако, по ее словам, может быть увеличена налоговая нагрузка на отдельные категории — табак, алкоголь и азартные игры. Такой шаг правительство рассматривает как компромисс между необходимостью финансировать безопасность и опасениями общества по поводу роста цен.
Комментарий Лиепниекса вызвал бурную дискуссию в сети. Многие пользователи отреагировали с тревогой и пессимизмом:
- «ВВП снизится, налоговые поступления станут меньше — это совершенно неизбежно. А магазины Lidl в Литве будут еще полнее латвийцами».
- «+1% НДС даст 160 млн, что в целом ничего не решает. Но ясно, что поднимать будут».
- «Боюсь, нас ждет большая волна эмиграции молодежи и людей трудоспособного возраста. Думаю, это многие понимают».
- «Создается впечатление, что министр финансов Арвил Ашераденс уже понял, что никогда больше не станет главой Минфина, и просто хочет, чтобы его оставили в покое».
- «Это логично: если посмотреть статистику налоговых поступлений в ЕС, видно, что Латвия отстает. Население стареет, расходы растут, при этом государство стремится вмешиваться в бизнесы, что тоже недешево».
- «Мне трудно судить о компетентности политиков, но виноват не только министр! Проблема и в чиновничьем аппарате: именно он должен разрабатывать и предлагать решения. А госсекретарь Минфина работает с 2014 года — и, похоже, результативность невысокая».
- «Государство просто не может содержать нынешний объем гос- и самоуправленческой бюрократии. Пока ее существенно не сократят, Латвии всегда будет не хватать денег в бюджете! Повышение НДС ничего не решает — наоборот, лишь сохраняет нынешнее положение».