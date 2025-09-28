"Это уже совершенно неизбежно": Лиепниекс предсказывает скорое повышение НДС в Латвии
фото: Скриншот видео
Мнение

"Это уже совершенно неизбежно": Лиепниекс предсказывает скорое повышение НДС в Латвии

Публицист и политтехнолог Юргис Лиепниекс заявил о неизбежности повышения НДС в Латвии, критикуя действия правительства, в то время как премьер-министр Эвика Силиня недавно заверяла, что общее повышение налога пока не планируется.

Публицист и политтехнолог Юргис Лиепниекс сделал в социальных сетях резонансное заявление: по его мнению, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в Латвии неизбежно. «Латвии придется поднимать НДС. Это уже совершенно неизбежно. Вопрос только — когда и насколько? Еще хуже то, что нынешнее правительство и самый некомпетентный министр финансов за все время довели ситуацию до такой степени, что уже и 22% может оказаться недостаточно, придется смотреть на 23 или даже 24%. Все льготы нужно не увеличивать, а отменять. Это реальность. Об этом следовало бы говорить, а не обсуждать Стамбульскую конвенцию, но никто не хочет этого делать — ни власть, ни оппозиция», — написал Юргис Лиепниекс.

Ранее премьер-министр Эвика Силиня в интервью телеканалу TV24 заверила, что общее повышение НДС (21%) в ближайшее время не планируется. Однако, по ее словам, может быть увеличена налоговая нагрузка на отдельные категории — табак, алкоголь и азартные игры. Такой шаг правительство рассматривает как компромисс между необходимостью финансировать безопасность и опасениями общества по поводу роста цен.

Комментарий Лиепниекса вызвал бурную дискуссию в сети. Многие пользователи отреагировали с тревогой и пессимизмом:

  • «ВВП снизится, налоговые поступления станут меньше — это совершенно неизбежно. А магазины Lidl в Литве будут еще полнее латвийцами».
  • «+1% НДС даст 160 млн, что в целом ничего не решает. Но ясно, что поднимать будут».
  • «Боюсь, нас ждет большая волна эмиграции молодежи и людей трудоспособного возраста. Думаю, это многие понимают».
  • «Создается впечатление, что министр финансов Арвил Ашераденс уже понял, что никогда больше не станет главой Минфина, и просто хочет, чтобы его оставили в покое».
  • «Это логично: если посмотреть статистику налоговых поступлений в ЕС, видно, что Латвия отстает. Население стареет, расходы растут, при этом государство стремится вмешиваться в бизнесы, что тоже недешево».
  • «Мне трудно судить о компетентности политиков, но виноват не только министр! Проблема и в чиновничьем аппарате: именно он должен разрабатывать и предлагать решения. А госсекретарь Минфина работает с 2014 года — и, похоже, результативность невысокая».
  • «Государство просто не может содержать нынешний объем гос- и самоуправленческой бюрократии. Пока ее существенно не сократят, Латвии всегда будет не хватать денег в бюджете! Повышение НДС ничего не решает — наоборот, лишь сохраняет нынешнее положение».

