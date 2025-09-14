Силиня: хотите безопасности - готовьтесь к повышению налогов

В интервью телеканалу TV24 Эвика Силиня заявила, что общий НДС (21%) в ближайшее время поднимать не планируется. Вместе с тем налоговая нагрузка может вырасти на отдельные категории — табак, алкоголь и азартные игры. "Что делают наши эстонские коллеги и многие страны Европы в ответ на вызовы безопасности? Они повышают налог на добавленную стоимость. У нас он составляет 21%. Мы пока не хотим повышать НДС, но я не исключаю возможности повышения ставки на отдельные группы товаров, например, табак и алкоголь, а также более раннего введения налога на азартные игры", - говорит премьер. Такой шаг, по ее словам, может стать компромиссом между необходимостью усиливать безопасность и обеспокоенностью общества ростом цен.