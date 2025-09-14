Силиня: хотите безопасности - готовьтесь к повышению налогов
Пока во многих странах Европы налоги уже повышаются для финансирования обороны и безопасности, в Латвии этого пока не произошло. Однако премьер-министр Эвика Силиня не исключает возможности подобных изменений.
В интервью телеканалу TV24 Эвика Силиня заявила, что общий НДС (21%) в ближайшее время поднимать не планируется. Вместе с тем налоговая нагрузка может вырасти на отдельные категории — табак, алкоголь и азартные игры. "Что делают наши эстонские коллеги и многие страны Европы в ответ на вызовы безопасности? Они повышают налог на добавленную стоимость. У нас он составляет 21%. Мы пока не хотим повышать НДС, но я не исключаю возможности повышения ставки на отдельные группы товаров, например, табак и алкоголь, а также более раннего введения налога на азартные игры", - говорит премьер. Такой шаг, по ее словам, может стать компромиссом между необходимостью усиливать безопасность и обеспокоенностью общества ростом цен.
"Если где-то хотим сократить расходы, нужно понимать, как это компенсировать", — подчеркнула Силиня. Она напомнила, что государственный бюджет формируется из налогов, которые платят предприниматели, а эти средства идут на зарплаты полицейским, пограничникам, армии, поддержку независимых СМИ и здравоохранение.
При этом в обществе усиливается тревога: люди опасаются, что новые налоги лишь усугубят рост цен и сделают жизнь еще дороже. Однако правительство настаивает — без дополнительных средств обеспечить безопасность страны невозможно.