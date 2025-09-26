На выходных Ригу посетит юбилейный - стотысячный пассажир круизных судов в сезоне

В целом на этот год в порту Риги заявлено 86 заходов круизных судов, что на 30% больше, чем в прошлом году. За девять месяцев текущего года Ригу уже посетили 75 круизных судов, и активный круизный сезон ещё не завершён — до 17 декабря ожидаются ещё 11 заходов. Таким образом, предполагается, что за весь сезон в порту Риги будут обслужены примерно 110 000 пассажиров — на 30% больше, чем в 2024 году.