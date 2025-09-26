На выходных Ригу посетит юбилейный - стотысячный пассажир круизных судов в сезоне
В эти выходные Рижский порт примет 100-тысячного пассажира круизных судов — это исторически наибольший показатель в рамках одного сезона. Ожидается, что стотысячный пассажир сезона прибудет в Ригу в воскресенье, 28 сентября, на судне немецкой круизной линии TUI Cruises — Mein Schiff 3.
В целом на этот год в порту Риги заявлено 86 заходов круизных судов, что на 30% больше, чем в прошлом году. За девять месяцев текущего года Ригу уже посетили 75 круизных судов, и активный круизный сезон ещё не завершён — до 17 декабря ожидаются ещё 11 заходов. Таким образом, предполагается, что за весь сезон в порту Риги будут обслужены примерно 110 000 пассажиров — на 30% больше, чем в 2024 году.
Судно Mein Schiff 3 посетит Ригу впервые. Судно имеет 15 палуб и может принять до 2700 пассажиров и ещё 1000 членов экипажа. Это один из немногих лайнеров флота группы Mein Schiff, которые до сих пор не заходили в Ригу.
За последние три года Рига регулярно включалась в маршруты судов Mein Schiff: в 2022 году — 9 раз, в 2023-м — 7 раз, в 2024-м — 6 раз. На 2026 год уже заявлено 7 заходов группы Mein Schiff.
На судах группы Mein Schiff путешествуют преимущественно немецкие туристы. В последние годы более трети всех круизных пассажиров в Рижском порту — именно из Германии. По расчётам порта, каждый круизный турист приносит до 50 евро дохода в сектор гостеприимства города, отправляясь на экскурсии, пользуясь услугами гидов, посещая музеи, кафе и покупая сувениры.
В круизном сегменте Рижского порта в последние годы наблюдается тенденция прихода всё более крупных по пассажировместимости судов. Сводная статистика порта показывает, что среднее число пассажиров на одно судно за последние десять лет выросло на 40%. Одновременно с каждым годом растёт и интерес круизных компаний к Риге: например, на следующий год уже заявлено 95 заходов круизных судов — на 10% больше, чем в этом году.
