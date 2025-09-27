Министерство финансов решило изменить закон о подоходном налоге с населения

По мнению Минфина, такая разделённая система позволит сохранить общую налоговую нагрузку в размере 20%, но обеспечит баланс между латвийскими и иностранными инвесторами. Ставка UIN в Латвии в размере 15% соответствует международно установленному минимальному уровню налога и является соразмерной с другими странами Европейского союза. В свою очередь иностранные инвесторы смогут зачесть уплаченные в Латвии 6% IIN как уплаченный налог в своей стране резидентства, если её законы это предусматривают.