Министерство финансов решило изменить закон о подоходном налоге с населения
Как сообщает Министерство финансов, работая над государственным бюджетом на 2026 год, планируются поправки в законы о налоге на прибыль предприятий (UIN) и о подоходном налоге с населения (IIN), которые переданы на согласование задействованным институтам.
Решение, подготовленное Министерством финансов, предусматривает уравновешивание налоговой нагрузки иностранных и латвийских инвесторов – физических лиц. Одновременно такие изменения обеспечили бы дополнительные поступления в бюджеты самоуправлений, так как IIN является главным источником их доходов.
«В настоящее время в Латвии на прибыль предприятия применяется ставка UIN в 20%, а дивиденды, полученные физическими лицами, освобождены от IIN. Подготовленными изменениями в законах предприятия, владельцами которых являются только физические лица, смогут выбрать альтернативную налоговую модель: удержание 15% UIN с дивидендов на уровне предприятия и 6% IIN для физических лиц. Таким образом, предлагаемые изменения обеспечивают международно соразмерный налоговый режим, сохраняют баланс доходов бюджета, а также создают более ясные правила для инвесторов», – поясняет государственный секретарь Минфина Байба Бане.
По мнению Минфина, такая разделённая система позволит сохранить общую налоговую нагрузку в размере 20%, но обеспечит баланс между латвийскими и иностранными инвесторами. Ставка UIN в Латвии в размере 15% соответствует международно установленному минимальному уровню налога и является соразмерной с другими странами Европейского союза. В свою очередь иностранные инвесторы смогут зачесть уплаченные в Латвии 6% IIN как уплаченный налог в своей стране резидентства, если её законы это предусматривают.
