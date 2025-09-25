Власти Риги не исключили, что мост на улице Алтонавас будет вновь открыт

На вопрос, когда может быть известен вывод экспертизы о возможности открытия нынешнего путепровода на улице Алтонавас для движения легковых машин, Клейнбергс не смог дать точного ответа, лишь отметил, что это может стать вопросом ближайших месяцев. «Я думаю, как можно скорее», — сказал он, добавив, что только недавно на должность был утвержден новый директор департамента внешней среды и мобильности Рижской думы, в сферу ответственности которого войдут и вопросы, связанные с реконструкцией путепровода на улице Алтонавас.