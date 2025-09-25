Власти Риги не исключили, что мост на улице Алтонавас будет вновь открыт
Планируется экспертиза, чтобы оценить, можно ли открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для движения легковых транспортных средств. Об этом сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения Rīta panorāma председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
Что касается проектирования и проведения работ по реконструкции моста, в настоящее время продолжается процесс закупки, однако, по прогнозу мэра Риги, для строительства нового путепровода в любом случае потребуется как минимум два года.
На вопрос, когда может быть известен вывод экспертизы о возможности открытия нынешнего путепровода на улице Алтонавас для движения легковых машин, Клейнбергс не смог дать точного ответа, лишь отметил, что это может стать вопросом ближайших месяцев. «Я думаю, как можно скорее», — сказал он, добавив, что только недавно на должность был утвержден новый директор департамента внешней среды и мобильности Рижской думы, в сферу ответственности которого войдут и вопросы, связанные с реконструкцией путепровода на улице Алтонавас.
В мае Рижская дума объявила открытый конкурс «Разработка документации замысла строительства транспортного путепровода на улице Алтонавас и авторский надзор», чтобы выбрать проектировщика, который подготовит проект реконструкции путепровода.
На разработку строительного проекта отведено не более девяти месяцев, не включая экспертизу. На экспертизу проектной документации предусмотрено до трёх месяцев.
Путепровод для автомобильного движения закрыт с 7 декабря прошлого года. Решение о прекращении движения было принято на основании рекомендаций экспертов.
Согласно исследованию, предварительная стоимость реконструкции оценивается в 2,5 млн евро. Путепровод на улице Алтонава был построен в 1910 году и находится в плохом состоянии.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, на реконструкцию Вантового моста в Риге подано два предложения. Стоимость работ теперь оценивается примерно в 70 миллионов евро.