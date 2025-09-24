Последние цифры показали, что население Латвии живет уже лучше, чем в Португалии

Латвия пытается подтянуться до среднего уровня, но пока до него довольно далеко - у жителя страны годовой доход равняется 14 721 PPS. Такая цифра ставит ЛР на 7-е место с конца в ЕС. Тем не менее, позади оставлена Португалия с 14 446 PPS. Совсем немного осталось до Литвы с ее 15 110 PPS. Эстония, однако, ушла вперед - 16 482 PPS. У Эстонии - 10-е место с конца в Евросоюзе по этому показателю.