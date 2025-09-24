Последние цифры показали, что население Латвии живет уже лучше, чем в Португалии
Согласно недавно опубликованному исследованию Eurostat, в 2024 году медианный годовой располагаемый доход в ЕС составил 21 253 PPS на жителя.
Эквивалентный располагаемый доход — это совокупный чистый эквивалентный доход всех членов домохозяйства, деленный на взвешенное количество его членов. Уровень дохода выражается в стандартах покупательной способности (PPS), которые учитывают различия в уровне цен между странами.
Как сообщает Eurostat, доход на человека в 2024 году существенно различался между странами ЕС: самые высокие уровни отмечались в западных и северных странах ЕС, а самые низкие — в южных, восточных и балтийских. Значения колебались от 11 433 PPS на жителя в Словакии, 11 624 PPS — в Венгрии и 12 436 PPS — в Греции до 29 758 PPS в Австрии и 37 781 PPS в Люксембурге.
Латвия пытается подтянуться до среднего уровня, но пока до него довольно далеко - у жителя страны годовой доход равняется 14 721 PPS. Такая цифра ставит ЛР на 7-е место с конца в ЕС. Тем не менее, позади оставлена Португалия с 14 446 PPS. Совсем немного осталось до Литвы с ее 15 110 PPS. Эстония, однако, ушла вперед - 16 482 PPS. У Эстонии - 10-е место с конца в Евросоюзе по этому показателю.
Интересно, что как недавно писал Otkrito.lv, другие исследование показало, что все меньше жителей Латвии ждут роста своих доходов.