Крупный латвийский банк обратился с сообщением о будущих пенсиях к большой группе жителей страны

Как заявили в банке, именно в молодые годы выбор наиболее подходящего пенсионного плана имеет наибольшее значение, так как молодежь может позволить себе дольше инвестировать в более активные планы с более высоким уровнем риска. Это означает возможность существенно увеличить стоимость накоплений в долгосрочной перспективе.