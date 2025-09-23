Крупный латвийский банк обратился с сообщением о будущих пенсиях к большой группе жителей страны
Крупнейший по активам в Латвии банк, Swedbank, заявил о том, что начинает предлагать новый пенсионный план второго уровня для людей, родившихся после 2000 года.
Как заявили в банке, именно в молодые годы выбор наиболее подходящего пенсионного плана имеет наибольшее значение, так как молодежь может позволить себе дольше инвестировать в более активные планы с более высоким уровнем риска. Это означает возможность существенно увеличить стоимость накоплений в долгосрочной перспективе.
Новый пенсионный план второго уровня «2000+» автоматически адаптирует структуру инвестиций к возрасту участника. Он позволяет реагировать на рыночные возможности – увеличивать долю акций в периоды роста и снижать ее тогда, когда необходим более высокий уровень осторожности.
В начале плана для самых молодых обеспечивается максимальная доля акций до 100%, которая постепенно сокращается до 0–25% по мере приближения пенсионного возраста, тем самым обеспечивая долгосрочную безопасность инвестиций без необходимости самостоятельно менять план.
Ранее Otkrito.lv писал, что по мнению экспертов, даже со средней зарплатой можно накопить к пенсии миллион евро.