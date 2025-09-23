Латвийские предприятия опередили литовские и эстонские по одному важному в Европе показателю
Более четверти, или 28% латвийских предприятий внедрили политику разнообразия, равенства и инклюзии (DEI), и это самый высокий показатель среди всех стран Балтии. Об этом свидетельствует проведенный OP Corporate Bank опрос предпринимателей.
DEI - это когдав компаниях ценится разнообразие людей, обеспечиваются равные возможности и создается такая рабочая среда, где каждый сотрудник чувствует себя желанным, уважаемым и может полноценно участвовать в работе.
Данные показывают, что в Латвии 28% компаний уже внедрили политику DEI, тогда как в Эстонии это сделали 18% предприятий, а в Литве – лишь 11%. Это означает, что латвийские компании более открыты к реализации инициатив в области разнообразия и инклюзии и также формально взяли на себя обязательство их осуществлять.
Для продвижения принципов DEI латвийские компании чаще всего проводят аудит справедливости оплаты труда – на это указали 83% предпринимателей, внедривших DEI политику, – 76% обеспечивают гибкие условия работы и 66% заботятся о равных карьерных возможностях для своих сотрудников.
Менее распространенные, но все более актуальные инициативы включают мероприятия по знакомству с различными национальностями и культурами, целенаправленное привлечение сотрудников из разных социальных групп, обучение инклюзивному стилю управления, а также анонимные каналы для сообщения о проблемах.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что исследователи не обнаружили в Латвии особо хорошего баланса работа-личная жизнь.